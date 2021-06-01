Doğu Karadeniz’de trafik kazalarında düşüş

Türkiye’de 2020 yılında ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı 2019 yılına göre yüzde 14,1 azalarak 150 bin 275 olurken Doğu Karadeniz’de de ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı aynı dönemde yüzde 16,9 oranında azalarak 5 bin 194’e düştü.

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü’nün karayolu trafik kazası istatistiklerine dayalı olarak derlediği bilgilere göre, 2020 yılında Türkiye’de ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı 2019 yılına göre yüzde 14,1 azalarak 150 bin 275 olurken Doğu Karadeniz’de de ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı aynı dönemde yüzde 16,9 oranında azalarak 5 bin 194’e düştü. Bu kazalarda toplam 178 kişi yaşamını yitirirken 8 bin 180 kişi yaralandı. Ayrıca ölenlerin yüzde 57,3’ü kaza yerinde hayatını kaybetti.

Bir önceki yıla göre ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı 2020 yılında Doğu Karadeniz (TR90) illerinden Giresun’da yüzde 22,1 azalarak 838, Artvin’de yüzde 21,6 azalarak 313, Rize’de yüzde 16,4 azalarak 631, Ordu’da yüzde 15,6 azalarak bin 620, Trabzon’da yüzde 15,3 azalarak bin 494 ve Gümüşhane’de yüzde 11 azalarak 298 oldu. Bu kazalarda Trabzon’da 57, Ordu’da 45, Giresun’da 33, Rize’de 21, Artvin’de 12 ve Gümüşhane’de 10 kişi yaşamını yitirirken yaralı sayısı Ordu’da 2 bin 454, Trabzon’da 2 bin 322, Giresun’da bin 313, Rize’de 980, Gümüşhane’de 580 ve Artvin’de 531 oldu.

Ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı dikkate alınıp kaza başı yaralı sayısı incelendiğinde bu değerin Doğu Karadeniz’de en fazla 1,95 ile Gümüşhane’de olduğu, Gümüşhane’yi sırası ile 1,70 ile Artvin’in, 1,57 ile Giresun’un, 1,55 ile Rize ve Trabzon’un ve 1,51 ile Ordu’nun takip ettiği görüldü. Bu değerler dikkate alındığında Doğu Karadeniz’de bulunan Ordu haricindeki diğer iller 1,51 olan Türkiye değerinin üzerinde yer aldı.