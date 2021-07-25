Doğu Karadeniz’de son 3 yılda sellere 32 kurban, 9 kayıp verildi

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde son 3 yılda meydana gelen sel ve heyelanlar sonucu 32 kişi hayatını kaybederken, kayıp 9 kişi ise bulunamadı. Bu afetlerde milyarlarca lira zarar maddi hasar meydana geldi.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde son 10 gün içinde Rize ve Artvin’de meydana gelen seller bölgenin sel gerçeğini bir kere daha gözler önüne serdi.

Son 3 yıl içinde en fazla ölümlü sel olayı geçtiğimiz yıl Giresun’da gerçekleşirken, Giresun’da 22 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen sel ve heyelanlar sonucu 5’i jandarma, 11 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 4 kişi ise yapılan aramalar sonucu bulunamamıştı.

Giresun merkezi ile birlikte, Dereli, Espiye, Doğankent, Tirebolu, Görele, Güce ve Yağlıdere ilçelerini de etkileyen, son elli yılın en yoğun yağışı yaşanırken çok sayıdaki yerde sel, heyelan ve su baskınları yaşandı.

Tirebolu-Doğankent karayolu üzerinde yaşanan selde Jandarma Uzman Erdem Çıtır, Jandarma Uzman Onur Kıran, Jandarma Uzman Burak Tok, Jandarma Uzman Aykut Variyenli, Jandarma Uzman Sami Yılmaz ve greyder operatörü Ali Akbulut menfezin çökmesi sonucu şehit olmuştu.

Tirebolu-Doğankent karayolunun 12. kilometresindeki menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı’nda kullandığı iş makinesi ile düşen iş makinesi operatörü Ali Akbulut, Çaldağ Beldesinde içinde bulundukları araç ile sel sularına kapılan Emine ve Davut Akgün ve Yağlıdere ilçesinde sele kapılan Umut Cantürk yapılan aramalara rağmen bulunamadı. Yaşanan afette, Giresun Valiliği koordinesindeki ekipler tarafından mahsur kalan 172 kurtarılmış, halen kayıp olan 4 kişiye ise ulaşılamadı.

Trabzon’da 9 ölü 2 kayıp

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran 2019 tarihinde yaşanan sel felaketinde ise 8 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de kaybolmuştu

Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran 2019 günü yaşanan aşırı yağışların ardından Çamlıktepe Deresi heyelanla akan malzeme ile dolarken oluşan gölün ani olarak boşalması ile sel felaketi meydana gelmişti.

Selde aynı yerde 5 gün önce yaşanan selin yaralarını sarmak için bölgede bulunan Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan ve DSİ personeli Hasan Çakar ile imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, Helim Köse, Erdoğan Uzun ve Ali Kemal Çoşkuner hayatını kaybederken, mahalle bakkalı Mahmut Köseoğlu (39) ve Cengiz Cevahir (16) sel sularına kapılarak kaybolmuştu. Kayıp 2 kişi aramalara rağmen bulanamamıştı.

14 Ağustos 2020 günü ise Of ilçesi Sugeldi mahallesinde meydana gelen heyelan sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Sugeldi Mahallesi’nde aracıyla seyir halindeyken yağışlar sonrası oluşan heyelana kapılan Yılmaz Hacımahmutoğlu toprak altına kalarak hayatını kaybetmişti.

Rize’de 8 ölü 2 kayıp

Rize’de 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baba ocağı Güneysu ilçesi olmak üzere, merkeze bağlı Muradiye beldesi, Çayeli’ne bağlı Büyükköy beldesi ve yine merkeze bağlı Salarha beldesinin bir kısmında sel ve heyelan meydana geldi. Meydana gelen sel ve heyelanlarda ise Aynur Karali (66) ile oğlu Mustafa Karali (35) ve engelli kızı Ayşe Karali (27) Güneysu’nun Ballıdere köyünde, Adem Yanık Güneysu’nun Asmalı Irmak köyünde, Hacere Mert (75) ve eşi Nuri Cemal Mert (80) ise merkeze bağlı Muradiye beldesinde hayatını kaybetti. Güneysu ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan ve Halil usta olarak bilinen Hasan Arıcı’yı arama çalışmaları Güneysu Deresi’nde, diğer kayıp şahıs Batuhan Delihasan’ı arama çalışması ise merkeze bağlı Muradiye beldesinde devam ediyor.

13 Temmuz 2020 günü ise Çayeli ilçesi ve ilçeye bağlı Madenli Beldesi’nde sel ve heyelanlar meydana geldi. Şiddetli yağıştan ötürü ilçe merkezinde Şairler deresinin taşması sonucu binaların zemin katlarını ve birçok iş yerini su bastı. Cadde ve sokaklarda park eden ve hareket halinde olan araçlar da sel sularının altında kaldı. Yağıştan dolayı sele kapılarak kaybolan Ali Uzun’un cansız bedenine ulaşılırken, hastanede tedavi gören Havva Tüysüz ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Artvin’de 4 ölü 1 kayıp

Artvin’in Yusufeli ilçesinde 12 Temmuz 2020 meydana gelen sel ve heyelanda 4 kişi hayatını kaybederken milyarlarca liralık da maddi hasar meydana geldi.

Yusufeli’de etkili olan sağanak yağış sonrası sel ve heyelan meydana gelmiş, 4 kişi hayatını kaybetmişti. Yusufeli Barajı inşaatının yer aldığı şantiyede meydana gelen sel ve heyelanda yapılan incelemelerde çok sayıda araç ve iş makinesi toprak altından kalırken şantiye alanında ise koğuşlar, ofisler bölgesindeki binalar, atölye ve ambarın tamamen kullanılamaz hale gelmişti.

Artvin’de 22 Temmuz 2021 günü şiddetli yağışlar sonrasında Murgul ilçesinde dere sularına kapılarak kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor. Artvin’in Murgul ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan kamyon şoförü Serdar Yiğit’in nişanlı olduğu ve önümüzdeki Eylül ayında evlenmeyi planladığı öğrenildi.