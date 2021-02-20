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Doğu Karadeniz’de dikkatsiz sürücülerin kazaları şehir polis kameralarına yansıdı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan trafik kazaları şehir polis kameralarına yansıdı.

Asayiş 20.02.2021, 11:19
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Doğu Karadeniz’de dikkatsiz sürücülerin kazaları şehir polis kameralarına yansıdı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan trafik kazaları şehir polis kameralarına yansıdı.

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Trabzon ve Artvin illerinde dikkatsiz sürücülerin kazaları şehir polis kameralarına yansıdı.

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Değirmendere Mahallesi’nde bulunan sanayi sitesinden çıkan bir otomobilin sürücüsü, dikkatsiz bir şekilde yola çıkarak bir otomobilin kaza yapmasına neden oldu. Yola çıkan otomobile çarparak için direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, orta refüje çarparak, takla atmaktan son anda kurtardı. Kentte sıkça maddi hasarlı trafik kazaların meydana geldiği Erzurum karayolu kavşağında ise, kırmızı ışığın yanmasıyla frene basan bir otomobile arkadan gelen bir başka otomobil çarptı. Kazada maddi hasar meydana geldi.

Giresun’da ise meydana gelen kazada yan yoldan anayola bağlanmak isteyen otomobil sürücüsü dikkatsiz bir şekilde yola çıkınca şaka kaçılmaz oldu. Anayolda seyir halindeki minibüs, otomobil çarpamamak için yönünü değiştirmeye çalışsa da, otomobile çarpmaktan kurtulamadı. Kentte meydana gelen bir başka trafik kazası ise akşam saatlerinde meydana geldi. Kavşakta bekleyen bir otomobilin yola ani çıkışı, kazaya neden oldu.

Artvin’de yaşanan kazada ise virajlı yola hızlı bir şekilde giren bir otomobil, seyir halindeki bir otomobile çarptı. Ne olduğunu anlamayan otomobil sürücü yönünü değiştirmek istese de bir başka araca vurarak durabildi. Kentte meydana gelen bir başka kaza ise takip mesafesinin önemini bir kez daha vurguladı. Seyir halindeyken bir anda sağa çekerek duran kamyonete çarpmamak isteyen bir otomobil arkadan gelen başka bir otomobilin hedefi oldu. Kazada maddi hasar meydana geldi.

Rize’de ise dikkatsiz sürücü örneği bir kez görüldü. Sağ şeritten kavşağa girmeye çalışan otomobilin sürücüsü, sol şeritte seyir halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil kavşağa sürüklenirken, kazaya neden olan dikkatsiz sürücü ise orta refüje çıkarak karşı şerite geçti. Şans eseri yoldan başka bir aracın geçmemesiyle daha büyük bir kaza yaşanmadı.

Gümüşhane’de meydana gelen trafik kazasında yan yoldan çıkarak anayola bağlanmak isteyen motosiklet sürücü, sinyal vererek yan yola giren ambulansı görünce yolun boş olduğunu düşünerek, karşı şeride geçmek istedi. Seyir halindeki bir başka otomobili fark etmeyen kasksız sürücü otomobile çarparak, motosikletten savruldu.

Doğu Karadeniz’de en çok kaza Trabzon’da yaşanıyor

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 2021 yılının Ocak ayında polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 334 kişi yaralandı. Bölgedeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde yeni yılın ilk ayında 221 ölümlü ve yaramalı trafik kazası gerçekleşti. Bölgede en çok trafik kazasının gerçekleştiği il Trabzon olurken, en az trafik kazasının yaşandığı il ise Gümüşhane oldu. Artvin’de Ocak ayında 38 maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, 14 yaralamalı trafik kazası gerçekleşti. Kentteki bu kazalarda 27 kişi yaralandı. Giresun’da ise 71 maddi hasarlı, 56 ölümlü-yaramalı trafik kazası gerçekleşirken, 72 kişi yaralandı.

En az trafik kazalarının yaşandığı il olan Gümüşhane’de 21 maddi hasarlı trafik kazası yaşanırken, 14 yaralamalı trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 24 kişi yaralandı.

Rize’de ise, 66 maddi hasarlı, 39 yaralamalı trafik kazası olurken, bu kazalarda 58 kişi yaralandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde en çok kazaların yaşandığı il olan Trabzon’da 98 yaralamalı, 162 maddi hasarlı kaza meydana geldi. 2 kişinin kazalarda hayatını kaybettiği kentte 153 kişi yaralandı.
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