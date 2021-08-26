Dogecoin mining sahibi kim, kaçtı mı? Dogecoin vurguncusu Turgut V. kimdir?

Dogecoin mining sahibi kim, kaçtı mı? Dogecoin Turgut V. kimdir? Soruları sıkça araştırılmaya başlandı. Thodex'in ardından kripto para dünyası bu sefer de bir milyar liralık vurgunla gündemde. Şirket sahibi bin 500 kişiden topladığı yaklaşık bir milyar lira değerinde Doge coinle kayıplara karıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma yürütüyor. Peki, Dogecoin mining sahibi kim, kaçtı mı? Dogecoin Turgut V. kimdir? İşte tüm detaylar…

DOGECOİN MİNİNG SAHİBİ KİM, KAÇTI MI?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kripto para dolandırıcılığına ilişkin dev bir soruşturma yürütülüyor. İddialara göre dosyanın bir numaralı şüphelisi Turgut V. “Dogecoin mining” adı altında bir kripto para sistemi kurup bu sistemle yatırımcılara 40 günde yüzde yüz kar vaadinde bulundu.

Turgut V. yatırımcıları ikna edebilmek için birebir görüşmeler lüks mekanlarda toplantılar tanıtımlar düzenledi. Yatırımcıları bir Telegram sayfasında toplayan Turgut V. vatandaşları ikna ederek ellerindeki Doge coinleri kendi sistemine aktarmalarını sağladı. Sistem ilk aylarda güzel işliyordu. Yatırımcılar ilk üç ay sistemden düzenli olarak kar paylarını alabildiler. Bu da gün geçtikçe yatırımcı sayısının çoğalmasını sağladı. Tam bin 500 kişi bu sisteme ellerindeki döğe coinleri yatırdı.

Dolandırıldıklarını anlayan yatırımcılar avukatları Sinan Keskin aracılığıyla soluğu savcılıkta aldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı hareket geçti. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı’nca Turgut V. ve beraberindeki 11 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Savcılık dosyanın bir numaralı şüphelisi Turgut V. ve sevgilisi Gizem N. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı aldırdı.

DOGECOİN TURGUT V. KİMDİR?

Dogecoin mining sahibi Turgut V. merak edilmeye başlandı. Dogecoin mining sahibi Turgut V. kimdir soruları Dogecoin mining kimin soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Turgut V. “Dogecoin mining” adı altında bir kripto para sistemi kurup bu sistemle yatırımcılara 40 günde yüzde yüz kar vaadinde bulunmuştu. Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Turgut V. İle ilgili detaylara ulaşıldığında haberimizde yer alacaktır.