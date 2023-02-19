Doğanşehir’de yaralar sarılıyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden biri de Malatya’nın Doğanşehir ilçesi oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından Doğanşehir Koordinasyon Valisi olarak görevlendirilen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Valiliğine bağlı ekiplerle birlikte bölgede yaraları sarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Malatya’ya 58 kilometre uzaklıkta bulunan, 37 bin nüfuslu Doğanşehir ilçesi, depremler nedeniyle büyük yıkıma uğradı. İlk depremin ardından ilçeye hareket eden ve ikinci büyük depreme de Malatya merkezde yakalanan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, ilçede ilk olarak halkın ihtiyaçlarını karşılamak için Koordinasyon Merkezini kurarak çalışmalara başladı. Sivas Belediyesi, Sivas İl Özel İdaresi, Sivas İl AFAD Müdürlüğü, Sivas Kızılay, Sivas İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Sivas İl Jandarma Komutanlığı gibi birçok kurum bölgede yardım çalışmalarına destek oldu.

42 kişi ise enkaz altından çıkartıldı

Deprem nedeniyle ilçede 159 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi ise enkaz altından çıkartıldı. 405 vatandaşın yaralı olarak tedavisi sürüyor. İlçede depremlerden etkilenen bina sayısı 8 bin 47 olurken, 3 bin 699 vatandaş kurulan çadır ve konteyner kentlerde konaklamakta. İlçe merkezinde toplam 19 WC kurulurken, toplam 5 depoda vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor.

872 vatandaş Sivas başta olmak üzere çeşitli illere nakledildi

Doğanşehir’de depremzedelerin beslenme sorununu gidermek için 12 noktada 3 öğün sıcak yemek çıkartılıyor. Kapalı spor salonunda ilaç dağıtımı yapılmakta ve ayrıca sahra eczanesi kuruldu. Hasta ve yaşlılar, devlet hastanesine taşındı. Köylere evde bakım hizmeti verilmeye başlandı. 872 vatandaşın Sivas başta olmak üzere çeşitli illere nakli sağlandı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de ilk günden itibaren Doğanşehir merkez ve köyleri sık sık ziyaret ederek depremzedelerin taleplerini alarak, geçmiş olsun temennisinde bulunuyor.

Sivas Valiliği Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü tarafından görevli olan personeller ilk günden itibaren bölgeye gelerek koordinasyon merkezinde depremzedelerin; giyecek, çadır, konteyner, gıda, temizlik, yakacak, ısıtıcı başta olmak üzere birçok konuda taleplerini alıyor, elde edilen verileri ilgili birimlere ileterek kurumlar arası koordinasyonu sağlıyor.