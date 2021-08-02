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Doğalgaz panosunun kablolarını çaldı

Osmaniye’de bir sitenin giriş kapısında bulunan doğal gaz panosunun kablolarını çalan şüpheli yakalandı.

Asayiş 02.08.2021, 08:48
Doğalgaz panosunun kablolarını çaldı

Osmaniye’de bir sitenin giriş kapısında bulunan doğal gaz panosunun kablolarını çalan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi Metin Tamer Sitesinin bir blokunda oturan apartman sakinlerinin doğalgazı kesildi. Site yönetimi tarafından yapılan kontrollerde doğalgaz panosunda bulunan kabloların yerinde olmadığı görüldü. Binaya ait güvenlik kameralarını inceleyen yönetim bir şahsın bisikletle gelerek panodaki kabloları çaldığını gördü. İhbar üzerinde Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler görüntülerden şahsın daha önceden çok sayıda hırsızlık kaydı olan G.Ç. (23) olduğunu tespit etti. Yapılan fizik takibin ardından şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk eden G.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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