Doğalgaz çalışmasında çıkan lahit kamyona yüklenerek müzeye taşındı

Afyonkarahisar’da doğalgaz çalışmaları esnasında bulunan lahit yetkililer tarafından yapılan incelemenin ardından iş makinesi ile hafriyat kamyonuna yüklenerek müzeye götürülmek üzere yola çıktı.

Afyonkarahisar’ın Diner ilçesi Camikebir Mahallesi’nde doğalgaz çalışması yapan ekipler tarafından yapılan kazı esnasında lahit mezar bulunmuştu. Geniş güvenlik ünlemleri ile korunan lahit mezar Afyonkarahisar Müze Müdürlüğünden ekipler tarafından incelendi. Yapılan incelemenin ardından lahit iş makinesi ile hafriyat kamyonuna yüklenerek Müze Müdürlüğüne götürülmek üzere yola çaktı.