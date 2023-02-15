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Doğal Afet Arama ve Kurtarma Taburu Hatay’daki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğal Afet Arama ve Kurtarma Taburunun Hatay’daki arama-kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ettiğini bildirdi.
Asayiş 15.02.2023, 17:15
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğal Afet Arama ve Kurtarma Taburunun Hatay’daki arama-kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ettiğini bildirdi.
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TSK Doğal Afet Arama ve Kurtarma Taburunun Hatay’daki arama-kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor" denildi.