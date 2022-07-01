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Doğa yürüyüşünde yaralanan kadını JAK kurtardı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşünde düşen İngiliz uyruklu kadın, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından kurtarıldı.

Asayiş 01.07.2022, 13:09 01.07.2022, 13:24
Doğa yürüyüşünde yaralanan kadını JAK kurtardı

Olay, Ölüdeniz Mahallesi Darboğaz Mevkisi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğa yürüyüşe çıkan İngiliz uyruklu A.K.A dengesini kaybederek düştü. Ayağı kırılan A.K.A 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ile JAK ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen JAK ekipleri A.K.A.’ya ulaşarak, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından sedyeye alınarak patika yoldan Gemiler Koyu Mevkisi’nde bekleyen sağlık kiplerine teslim edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan A.K.A’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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