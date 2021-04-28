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Doğa yürüyüşünde ayağı kırılınca ekipler seferber oldu

Bodrum’da doğa yürüyüşüne çıkan bir kişi düşerek ayağını kırdı. Tepede mahsur kalan kadın bir saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Asayiş 28.04.2021, 20:29
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Doğa yürüyüşünde ayağı kırılınca ekipler seferber oldu

Bodrum’da doğa yürüyüşüne çıkan bir kişi düşerek ayağını kırdı. Tepede mahsur kalan kadın bir saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, tarihi kaya mezarlarının bulunduğu Göktepe mevkisine yürüyüşe çıkan 47 yaşındaki Seyhan Akdağ, eğimli ve kayalık arazide dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Düştükten sonra ayağı kırılan kadının yardım istemesi üzerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kadının bulunduğu tepeye çıkan ekipler, yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptı. Sedyeye alınan yaralı, dikkatli bir şekilde aşağı indirildi. Kadının komşuları da olayı duymaları üzerine kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Yaklaşık bir saatlik operasyon sonunda sedye ile ambulansın bulunduğu bölgeye indirilen kazazede, ekiplere teşekkür etti. Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.
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