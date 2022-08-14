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Doğa yürüyüşünde ayağı kırıldı, 1 kilometre sedyeyle taşındı

Osmaniye’de doğa yürüyüşü yaptığı sırada düşerek ayağını kıran kişi AFAD ekipleri tarafından 1 kilometre sedye ile taşınarak ambulansa getirildi.

Asayiş 14.08.2022, 17:50
Doğa yürüyüşünde ayağı kırıldı, 1 kilometre sedyeyle taşındı

Osmaniye’de doğa yürüyüşü yaptığı sırada düşerek ayağını kıran kişi AFAD ekipleri tarafından 1 kilometre sedye ile taşınarak ambulansa getirildi.

Olay, Karaçay Şelalesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (50) isimli şahıs arkadaşlarıyla birlikte doğa yürüyüşü için Karaçay Şelalesi’ne yürüdü. Yürüdüğü sırada dengesini kaybederek düşen E.K.’nin ayağı kırıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs sedyeye alındı. Sağlık, AFAD ekipleri ve arkadaşlarının destekleri ile yaralı E.K. yaklaşık 1 kilometre sedyeyle taşınarak hazır bekletilen ambulansa getirildi. Hastaneye kaldırılan yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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