Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri 468 avcıyı denetledi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerince 468 avcı denetlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da görev yapan ekipler, 31 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında 468 avcıyı denetledi.

Yapılan denetimlerde belgeleri eksik olan avcılara cezai işlem uygulandı.

DKMP 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerince denetimlerin devam edeceği bildirildi.