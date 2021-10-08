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Doğa koruma ve Milli Parklar, 570 avcıyı denetledi

Doga Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İstanbul 1’inci Bölge Müdürlüğü’nce avlak alanlarda yapılan denetimlerde 27 avcıya idari işlem yapılırken, 28 teyp ve 1 av tüfeğine el konuldu.

Asayiş 08.10.2021, 15:35
Doğa koruma ve Milli Parklar, 570 avcıyı denetledi

Doga Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İstanbul 1’inci Bölge Müdürlüğü’nce avlak alanlarda yapılan denetimlerde 27 avcıya idari işlem yapılırken, 28 teyp ve 1 av tüfeğine el konuldu.

Doğa koruma ve milli Parklar İstanbul 1’inci Bölge Müdürlüğü Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da eylül ayının son haftasında 570 avcıyı denetledi. Yapılan denetimlerde 27 avcıya idari işlem yapılırken, 28 teyp ve 1 av tüfeğine el konuldu. DKMP doğa Koruma ve Milli Parklar 1’ci Bölge Müdürlüğünce denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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