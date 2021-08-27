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Doğa harikası Nemrut kalderasında korkutan yangın

Türkiye’nin en büyük krater gölü olan ve her yıl yüzlerce ziyaretçisi olan Nemrut Krater Gölü çevresinde yangın çıktı.

Asayiş 27.08.2021, 14:48
Doğa harikası Nemrut kalderasında korkutan yangın

Türkiye’nin en büyük krater gölü olan ve her yıl yüzlerce ziyaretçisi olan Nemrut Krater Gölü çevresinde yangın çıktı.

Dünyanın 2’nci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut kalderasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede bulunan ziyaretçiler yangına müdahale ederken, itfaiye ekiplerine de haber verdi. Şimdiye kadar büyük bir alanda alevler yükselirken, doğa harikası kalderayı dumanlar kapladı.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında ’Mükemmeliyet Ödülü’ verilen 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, son yıllarda kampçıların da yeni gözdesi haline gelmişti.

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