DNA raporuna göre Müslüme'nin dedesi, öz babası çıktı!

Mersin'in Gülnar ilçesinde Yörük aile Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin 3 yaşındaki kızı Müslüme'nin cansız bedeni, kaybolduktan 10 gün sonra dün ormanlık alanda bulundu. Müslüme'nin cansız bedeni, kaybolduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu.

DEDESİ TUTUKLANDI

Küçük kızın ölümü sonrasında bütün aile üyeleri gözaltına alındı. İfadelerine başvurulan aile bireyleri Müslüme'nin cenazesine de katılamadı. 4 gün sonrasında adliyeye sevk edilen aile üyelerinden dede Hasan Yağal tutuklandı. Anne, baba ve diğer kişiler ise serbest bırakıldı.

DNA ANALİZİNDE BABASI, DEDESİ ÇIKTI

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre Müslüme'nin cansız bedeninden Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. Küçük kızın DNA örneği ise 70 yaşındaki dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktı. Bu durum Müslüme'nin gerçek babasının Hasan Yağal olduğunu ortaya koydu.

ANNE, KAYINPEDERİYLE İLGİLİ SORULARI YANITSIZ BIRAKMIŞTI

Müslüme'nin annesi serbest bırakıldıktan sonra Yanışlı Mahallesi'ndeki çadırlarına dönmüş, aile üyeleri ise iddialarla ilgili konuşmak istememişti. Anne Selvi Yağal, "Kayınpederim neden tutuklandı, bilmiyorum" demişti.