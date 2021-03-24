Dizi gerçek trajediyi ortaya çıkardı: Genç kız Kırmızı Oda dizisini izleyince yaşadığı tacizi anlattı

Kırmızı Oda dizisinde babasının tacizine uğrayan Kumru karakterini izleyen 11 yaşındaki küçük bir kız çocuğu, hüngür hüngür ağlayarak yaşadığı tacizi, annesine anlattı. Babası tarafından yıllardır tacize uğradığını anlatan küçük kız, annesine, “Babam sen uyurken geceleri beni taciz ediyor” dedi. Yaşadıkları karşısında şaşkına dönen Anne Sevilay Utku, "Konduramıyor insan. Öz babası nasıl kondurabilir? Tarifi yok" diye isyan etti.

"ANNE BEBEKLİĞİMDEN BERİ BENİ TACİZ EDİYOR"

İstanbul Pendik'te yaşayan Sevilay Utkun 13 sene önce ikinci kez evlendi bir kız çocukları oldu. İddiaya göre akıllara durgunluk veren olaylar da yıllar önce başladı. Küçük kız annesine, "Anne bebekliğimden beri beni taciz ediyor. Sen uyurken "gel şuna bakalım" şeklinde çağırıyordu" dedi.

Dizide yer alan Kumru karakteri üvey babasının kendisine uyguladığı cinsel istismarı seneler sonra itiraf edebiliyordu.

"BABAM BU EYLEMLERİ..."

Küçük kız yaşadığı onca şeye rağmen korkudan susmak zorunda kaldığını ifade ederken, "Babam bu eylemleri annem uyurken gerçekleştiriyordu. 'Annene söylersen, ona zarar veririm, seni boğarım' diyordu. Gözaltına alınan baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi.