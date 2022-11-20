Dizi gerçek oldu... ’Kurtlar Vadisi Çakır’ın kumarhanesine baskın kamerada

Üsküdar’da kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine baskın yapan ekipler 51 bin 57 TL para cezası yazdı.

Ahlak Büro Amirliği görevlilerince Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi Gümüş Yolu Caddesi’nde bulunan bir mekanda kumar oyunu oynatıldığı bilgisini alan ekipler çalışma başlattı. 11 Kasım Cuma günü saat 23.30 sıralarında adresin Casıno olarak dizayn edilerek teksas pokeri ve black jack isimli kumar oyunun oynatıldığı ve mekanda, 27 oyuncu ile bir mekân sahibi olduğu tespit edildi. Oyuncu şahıslara kabahatler kanunu 34. Madde gereğince toplam 51 bin 57 TL idari para cezası yazılırken, şüpheli şahıs hakkında ise "kumar oynatmaya yer temin etmek" suçundan adli işlem yapıldı. Mekân ruhsatsız faaliyet gösterdiğinden zabıta ekiplerince mühürlendi. Kumar malzemesi olarak kullanılan, 800 adet para yerine kullanılan renkli pul ve 4 deste çeşitli oyun kartları el konulmak üzere muhafaza altına alındı. Öte yandan baskın yapılan kumarhanenin Kurtlar Vadisi dizinde Çakır karakterinin işlettiği kumarhane olması ‘dizi gerçek oldu’ dedirtti.