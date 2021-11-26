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Dizi ekibine saldırı davasında ifade veren Oktay Kaynarca: “Şikayetçiyim”

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ isimli dizinin çekimleri sırasında Oktay Kaynarca ve set çalışanlarına sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan 8 sanığın yargılanmasına devam edildi. Hakkında zorla getirme kararı bulunan ve celse arasında ifade veren Oktay Kaynarca, alkollü olan sanıkların kendisine yönelik hakaret ve tehditler savurduğunu belirterek, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Asayiş 26.11.2021, 12:30
Dizi ekibine saldırı davasında ifade veren Oktay Kaynarca: “Şikayetçiyim”

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ isimli dizinin çekimleri sırasında Oktay Kaynarca ve set çalışanlarına sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan 8 sanığın yargılanmasına devam edildi. Hakkında zorla getirme kararı bulunan ve celse arasında ifade veren Oktay Kaynarca, alkollü olan sanıkların kendisine yönelik hakaret ve tehditler savurduğunu belirterek, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ isimli dizinin 29 Kasım 2020 tarihinde Maltepe’de bulunan bir oteldeki çekimleri sırasında Oktay Kaynarca ve set çalışanı 3 kadının da aralarında bulunduğu 6 kişiye sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Oktay Kaynarca celse arasında ifade verdi

Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme hakimi, hakkında zorla getirme kararı bulunan oyuncular Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Tevfik Erman Kutlu’nun da aralarında bulunduğu 5 müştekinin celse arasında mahkemeye gelerek ifade verdiklerini kaydetti.

“Sanıklardan şikayetçiyim”

Oyuncu Oktay Kaynarca, olay günü dizi çekimi için otelde bulunduklarını anlatarak, “Yukarı katta arkadaşlarımızın yardım çığlıkları üzerine üst kata çıktım, Arif ve Şiyar isimli şahısların alkollü oldukları için hakaret ve tehditler savurduğunu duydum. Yukarı çıktıktan sonra bu eylemlerini bana karşı da sürdürdüler. İlk etapta temkinli davranıp olayı yatıştırmaya çalıştım, bir sakinlik yakaladıktan sonra aşağı indim. Sonrasında bu şahıslar aşağı kata indiler, eylemlerine burada da devam ettiler. Bana ve arkadaşlarıma yönelik olarak 2 kişi dışındaki kişilerin herhangi bir hakaret ve tehdidi olmamıştır. Bu olaylar sırasında benim söz konusu şahsılara karşı herhangi bir hakaret ve tehdidim olmamıştır. Sanıklardan şikayetçiyim” dedi.

Müştekiler Yunus Emre Yıldırımer ve Tevfik Erman Kutlu’nun da aralarında bulunduğu 4 müşteki ise, sanıkların kendilerine yönelik hakaret ve tehdit içeren söylemlerde bulunduklarını belirterek sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Otel işletmecisi tanık olarak dinlendi

Duruşmada tanık olarak dinlenen otel işletmecisi A.S., “Olay günü dizi çekimi vardı. Set çalışanı kadınlar yanımıza geldi, yukarıda bazı erkeklerin kendilerine sarkıntılık yaptıklarını söylediler. Ben de otel çalışanları ile birlikte yukarı çıkıp duruma baktım. Bazı otel misafirlerinin dizi oyuncularına karşı saldırıda bulunduklarını gördüm ancak ortalık fazla kalabalıktı, kimin kime ne dediğini ne yaptığını aradan uzun zaman geçtiği için şuan hatırlamam mümkün değil. Sonrasında olaylar aşağıda devam etti, ortam çok kalabalıktı” dedi. Bunun üzerine söz alan müşteki avukatları, “Şikayetimiz devam ediyor” diyerek sanıkların cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, dizi oyuncuları ve set ekibinin çekimler için 29 Kasım 2020 tarihinde Maltepe’de bulunan bir otele yerleştikleri anlatıldı. Set hazırlığı yapan 3 kadın çalışanın kostümlerini değiştirmek üzere otel odalarına çıktıkları, bu sırada yan odada bulunan Arif Yıldırım (19) ve Şiyar Altosun’un (20) sinkaflı küfür ettikleri, bunun üzerine müştekilerin çığlık atarak yardım istedikleri ve bulundukları odanın kapısını kapattıkları belirtildi. Şiyar Altosun ve Arif Yıldırım’ın odanın kapısını tekmeleyerek zorladıkları aktarıldı.

Sanıklar Şiyar Altosun ve Arif Yıldırım’ın “zincirleme şekilde hakaret”, “birden fazla kişi ile gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs” ve “birden fazla kişi ile tehdit” suçlarından toplamda ayrı ayrı 4 yıl 1 ay 22 günden 13 yıl 7 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer sanıklar Batuhan Kuvvetliışık, Birkan Bağatur, Onur Destegül, Burak Özcan, Can Cem İyidoğan ve Volkan Çam’ın da “birden fazla kişi ile tehdit” suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

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