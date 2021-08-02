Muğla’nın Milas ilçesinde film ve dizi çekimlerinin yapıldığı turistik Çökertme Mahallesi alevlere teslim oldu. Bir anda mahallenin etrafını saran alevler vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, alevlerin bölgedeki termik santrale ulaşmaması için çalışmalar sürüyor.

Milas ilçesi Beyciler’de başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisi ile Bodrum’a ulaştı. Yukarı ve Aşağı Mazı Mahallerinde etkili olan alevler, akşam saatlerinde filmlere konu olan türkülere ilham veren Çökertme Mahallesi’ne ulaştı. Yolu üstünde ne var ne yok küle çeviren alevler mahalleye yaklaşınca, vatandaşlar hızlıca evlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Karayolu ile olan ulaşım kesilirken, deniz yolu ile vatandaşlar güvenli bölgelere götürüldü. Mahallede ekiplerin alevlerle mücadelesi ise devam ediyor.

“Termik santral tehlike altında”

Çökertme Mahallesi’nde etkili olan alevlerin bölgeye yakın konumda bulunan Kemerköy Termik Santrali’ne ulaşmasından korkuluyor. Alevlerin termik santraline ulaşması halinde büyük bir facianın yaşanmasından çekinilirken, ekiplerin yangını söndürmek için yoğun çabası devam ediyor. Havanın kararması ile birlikte yangına karadan müdahalenin sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.