Diyarbakır’ın yeni emniyet müdürü göreve başladı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne atanan Fatih Kaya görevine başladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Sakarya Emniyet Müdürlüğünden Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Fatih Kaya, sabah saatlerinde kente geldi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde müdür yardımcıları tarafından karşılanan Kaya, burada müdür yardımcıları ile tören mangasını selamlayarak makam odasına geçti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaya, hedeflerinin suç ve suçlularla mücadele etmek olduğunu kaydederek huzur ve güven sağlamak için kollarını sıvadığını belirtti. Kaya, "Bugün itibariyle Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü görevine başlamış bulunmaktayım. İnşallah hayırlı olur, bölgenin yabancısı sayılmam 11 yıl doğu illerinde görev yaptım. Hedefimiz önce suç ve suçlularla mücadele etmek, mevcut olan suçların ise sayısını azaltmak. Buna rağmen önleyemediğimiz suçların faillerini ortaya çıkarmak suçları aydınlatarak adalete teslim etmek. Burada oturmuş bir kadro var, daha önceden emniyet müdürlerimizin destekleri var, güzel işler yapmışlar onlardan aldığımız bayrağı daha ileriye götürme azim ve kararlılığındayız. Personelimizle kısa zamanda tanışarak önceliklerimizi belirlediğimiz an kollarımızı sıvayarak büyük bir gayretle işimize koyulacağız. Diyarbakır’ı ve Diyarbakırlıları çok seviyoruz, bizim amacımız onlara layıkıyla hizmet etmek. Onların gönüllerini kazanarak huzur ve güvenini sağlamak. Gece gündüz var gücümüz ile çalışacağız. Ben eminim ki her Diyarbakırlı bizden desteğini esirgemeyecek, birlikte Diyarbakır’daki suçları azaltarak şu ana kadar olduğu gibi şimdiden sonra da daha iyi konumda huzur ve güven şehri yapmaya gayret edeceğiz. Bu anlamda mesai arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.