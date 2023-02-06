Diyarbakır’ı deprem vurdu: 7 bina yıkıldı, 6 kişi hayatını kaybetti

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır’da 7 bina yıkıldı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok kentte de hissedildi. Deprem en çok hisseden illerden olan Diyarbakır’da 7 bina yıkıldı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 79 kişi de yaralandı.

Enkaz arama çalışmalarının devam ettiği kente çevre illerden AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi.