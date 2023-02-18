Diyarbakır’dan İstanbul’a giden ailenin aracı yandı

Düzce(İHA) – Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremin ardından Diyarbakır’dan İstanbul’a giden ailenin otomobili tem otoyolu Düzce kesiminde yandı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkımların yaşandığı Diyarbakır’dan İstanbul’a gitmek için yola çıkan 4 kişilik ailenin bindiği Şemsettin D. idaresindeki 63 YL 546 plakalı Peugeot marka otomobil, Anadolu otoyolu Düzce gişeleri mevkisinde belirlenemeyen nedenle alev aldı. Çıkan alevler üzerine sürücü Şemsettin D. hemen otomobili, emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Ölen ve yaralanın olmadığı yangın ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.