Diyarbakır’daki terör saldırısında gözaltı sayısı 17’ye yükseldi

Diyarbakır’da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen, 8’i polis memuru 9 kişinin yaralandığı terör saldırısında gözaltı sayısı 5’ten 17’ye yükseldi.

Diyarbakır-Mardin Karayolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkiinde 16 Aralık’ta çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı araç saldırısında, 8’i polis memuru 9 kişi yaralanmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör saldırısıyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 12 şüpheli daha güvenlik güçlerince yakalandı. Olayın ardından ilk etapta 2, daha sonra 5’e yükselen şüpheli sayısı 17’ye çıktı.