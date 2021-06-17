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Diyarbakır’daki terör operasyonunda 1 tutuklama

Diyarbakır’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 17.06.2021, 10:56
Diyarbakır’daki terör operasyonunda 1 tutuklama

Diyarbakır’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, 14 Haziran’da Diyarbakır’ın Bağlar, Kayapınar ve Ergani ilçelerinde toplam 12 ayrı adreste yapılan operasyonda PKK/KCK terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları ve terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen şahıslardan 8’i operasyonda gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7’si kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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