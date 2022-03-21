Diyarbakır’daki Nevruz etkinliklerinde polise saldıran 298 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır’da HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz etkinliğinde polise taşla saldıran gruba müdahale edildi. Olaylar sırasında atılan taşlardan 15 polis yaralanırken, 298 kişi gözaltına alındı.

Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde Nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Kent girişlerinde ilçelerden ve farklı illerden gelen katılımcılar için 7 alanda da 20 kontrol noktası oluşturulurken, 7 bin polisin görevlendirildiği alanda uygulama noktalarında vatandaşlar sıkı aramadan geçirildi. Yapılan aramaların ardından alana gelen bazı kişiler, güvenlik bariyerlerini aşıp sahneye doğru gelince polis ekipleri şahıslara uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan şahıslar, alanda görevli polislere taş, pet şişesi ve ellerinde bulunan flamaları fırlattı. Yaşanan gerginlikte polislerin sağduyusunu koruduğu görülürken, atılan taş ve pet şişeler nedeniyle 15 polis çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı polisler olay yerinde bulunan ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerine taş ve pet şişe atarak yaralanmalarına sebep olan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda 298 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyet müdürlüğünde sorguları devam ediyor.