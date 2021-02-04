Diyarbakır’daki evlat nöbetinde 23. buluşma

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuşmanın mutluluğunu bugün yaşayacak. 13 Eylül 2019’da evlat nöbeti eylemine katılan Selma Han’ın oğlu Onur, güvenlik güçlerine teslim oldu. Han ailesi bugün evladına kavuşacak.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti 521’nci gününde de devam ederken ailelerden biri daha evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşayacak. Anne Selma Han’ın, 2015 yılında 24 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu Onur Han, güvenlik güçlerine teslim olurken, anne Selma Han, 13 Eylül 2019’da Muş’un Varto ilçesinden gelerek Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbetine katılmıştı.