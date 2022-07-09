banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Evlerinde sucuk yapacak vatandaşlara uyarı
Evlerinde sucuk yapacak vatandaşlara uyarı
Acun Ilıcalı: “Doğukan Sinik transferinde sona geldik”
Acun Ilıcalı: “Doğukan Sinik transferinde sona geldik”
Babaanne acısıyla Bursa’da konser verdi
Babaanne acısıyla Bursa’da konser verdi
Galatasaray, Sergio Oliveira’yı KAP’a bildirdi
Galatasaray, Sergio Oliveira’yı KAP’a bildirdi

Diyarbakır’daki arazi kavgasında 1 kişi öldü

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yaralanan şahıs, 2 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Asayiş 09.07.2022, 13:41
Diyarbakır’daki arazi kavgasında 1 kişi öldü

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yaralanan şahıs, 2 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kulp ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle önceki akşam taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan N.Y. ve Ş.C., durumları kritik olması sebebiyle Diyarbakır’a sevk edildi. 2 gündür yoğun bakımda tedavi gören Ş.C. hayatını kaybederken, diğer iki yaralının ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu