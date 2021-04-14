Diyarbakır’daki aileler, İzmir’de evlat nöbetine devam eden aileye destek verdi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, İzmir’de oturma eylemine devam eden aile ile görüntülü görüşerek destek verdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 590’ıncı gününde de devam ediyor. İzmir’de terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Gamze Laçin için daha önce Diyarbakır’da eyleme katılan Mehmet Laçin, sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı İzmir’e dönmek zorunda kaldı. Diyarbakır’daki eylemini HDP İzmir il binası önüne taşıyan baba Laçin’e Diyarbakır’da eylemde olan aileler uzaktan bağlantı yaparak destek verdi. Evlat nöbetindeki ailelerden Celil Begdaş ve Süleyman Aydın eylemi başlatan baba Laçin’e yılmaması gerektiğini aktararak, daha önce Diyarbakır’da da 1 kişiyle eyleme başladıklarını hatırlattı. Sonuna kadar eylemlerinden vazgeçmeyeceğini aktaran aileler, evlatlarını HDP’den istedi.