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Diyarbakır’da zehir taciri tutuklandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde durdurulan araçta 2 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Asayiş 31.07.2022, 12:51
Diyarbakır’da zehir taciri tutuklandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde durdurulan araçta 2 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada bagaja gizlenmiş 2 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Ö.S. (44) gözaltına alınırken, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 8 bin liralık Türk lirası ve dövize el koyuldu. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli Ö.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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