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Diyarbakır’da yolunu şaşıran domuzlar doğaya salındı
Diyarbakır’da, yoğun sis nedeniyle yolunu şaşırıp şehir merkezine inen iki domuz, yakalandıktan sonra doğaya salındı.
Asayiş 23.12.2022, 12:09
Diyarbakır’da, yoğun sis nedeniyle yolunu şaşırıp şehir merkezine inen iki domuz, yakalandıktan sonra doğaya salındı.
Diyarbakır’da etkili olan yoğun sis nedeniyle yolunu şaşıran domuzlar dün şehir merkezine inmişti. Vatandaşların haber vermesi üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı hayvan yakalama timleri, Bağcılar Mahallesi’nde domuzları yakaladı.
Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yakalanan domuzları doğaya saldı.