Diyarbakır’da yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yolları su bastı, araçlar mahsur kaldı.

Diyarbakır’da şiddetli yağmur sabah saatlerinde etkili oldu. Kent merkezinin içinde bulunan Mahabad Bulvarında araçlar suya gömüldü, Şanlıurfa karayolu Kadın Doğum Hastanesi alt geçidi ise göle döndü. AFAD ve itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarırken otomobiller vinç yardımıyla mahsur kaldıkları yerlerden çıkarıldı. Güvenlik güçleri yolları kapattı, belediye ekipleri ise tahliye çalışması başlattı. Öte yandan suya gömülen araçlardan bir tanesi Porsche marka milyonluk araç olduğu görüntülendi. O anları vatandaşların cep telefonu ile görüntülendi.

(MB-AKK-Y)