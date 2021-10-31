Son Dakika
Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Çavuşculu: “Kuyumcu dükkanlarının raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor”
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İtalya’nın Başkenti Roma’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi başladı.
Diyarbakır’da yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Diyarbakır’da etkili olan sağanak yağış sonrası araçlar göle dönen yollarda mahsur kaldı.
Asayiş 31.10.2021, 11:48
Diyarbakır’da etkili olan sağanak yağış sonrası araçlar göle dönen yollarda mahsur kaldı.
Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağmurda Mahabad Bulvarı’nda araçlar suya gömüldü, Şanlıurfa karayolundaki Kadın Doğum Hastanesi alt geçidi ise göle döndü. AFAD ve itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarırken, aralarında milyonluk Porsche marka bir otomobilin de olduğu araçlar vinç yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Güvenlik güçleri yolları kapattı, belediye ekipleri ise tahliye çalışması başlattı. O anları vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.