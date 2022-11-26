Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır’da Kamil Koç firmasına ait otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda yolcu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çınar ilçesinden Bismil ilçesi istikametine gitmekte olan Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü devrildi. Otobüste bulunan yolculardan yaralananlar olduğu öğrenildi. İhbar üzerine kaza bölgesine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik gücü sevk edildi.