Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 1’i bebek 5 ölü, 23 yaralı

Diyarbakır’da özel bir firmaya ait şehirlerarası otobüs devrildi. İlk belirlemelere göre; şoför ile birlikte 29 yolcusu olan otobüste 1’i bebek 5 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Silvan karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Diyarbakır’dan Iğdır’a doğru yoluna devam eden, içinde çocuk ve bebeklerin olduğu 34 FMS 652 plakalı şehirlerarası otobüs kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulansa, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Kazada, 23 yaralı kentteki hastanelere sevk edilirken,1’i bebek olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada, şoför ve muavin gözaltını alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.