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Diyarbakır’da yol verme tartışması meydan kavgasına dönüştü, korona virüs tedbirleri unutuldu
DİYARBAKIR'DA BİR TİCARİ ARAÇ VE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YOL VERME TARTIŞMASINA GİRDİ, İKİ SÜRÜCÜDE ARAÇTAN İNİNCE MEYDANDA KAVGA ETTİ.
Asayiş 21.09.2020, 12:48
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Diyarbakır’da bir ticari araç ve otomobil sürücüsü yol verme nedeni le tartıştı. Tartışma meydan kavgasına dönerken vatandaşlar korona virüs tedbirlerini de unuttu.
Olay, Diyarbakır’ın Sur ilçesi Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 TT 0068 plakalı ticari taksi sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsü yol verme meselesi nedeni ile tartıştı. Tartışma sürücülerin araçtan inmesiyle kavgaya dönüştü. Tekme tokatların havada uçuştuğu kavgada çevredekiler, bir süre bekledikten sonra tarafları ayırmaya çalıştı. Sosyal mesafenin de unutulduğu kavga, araçlarda bulunan kadınların da araya girmesi ile sona erdi. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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