Diyarbakır’da yıkılan Diyar Galeria İş Merkeziyle ilgili 3 şüpheli İstanbul’da yakalandı

Diyarbakır’da depremde yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi mülk sahibi Hasibe Yıldırım, proje sorumlusu mimar Şeref Kesgün ve proje sorumlusu inşaat mühendisi Mustafa Cevat Arsız İstanbul’da yakalandı.

Depremde yıkılan binalara yönelik Cumhuriyet Savcılıklarının soruşturmaları derinleşti. Çöken binaları yapan müteahhitlere yönelik gerek yurt dışında, gerek ise yurt içinde operasyonlar düzenlendi. Kaçmak üzere olan ya da bulundukları illerde saklanan kişiler tek tek tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma çerçevesinde depremde yıkılan binalardan Diyar Galeria İş Merkezi mülk sahibi Hasibe Yıldırım, proje sorumlusu mimar Şeref Kesgün ve proje sorumlusu inşaat mühendisi Mustafa Cevat Arsız’ı Kadıköy’de dün gece ayrı ayrı adreslerde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler ile ilgili başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.