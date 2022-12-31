Diyarbakır’da yeni yıla saatler kala huzur ve güven ortamı için görev başındalar

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yeni yılda huzur ve güven ortamı için jandarma ve emniyet ekipleri görevi başında iken ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Türkiye genelinde yapılan yeni yılda güven ve huzur uygulaması çerçevesinde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde tesis edilen güven ve huzur ortamının muhafazası için, yılın son asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, uygulama noktalarını ziyaret ederek personellerin ve yolculuk yapan vatandaşların yeni yılını kutladı, hediye ve çorba ikramında bulundu. Vali Su’ya Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya eşlik etti.

“Vatandaşın huzuru için görev başındalar”

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su yaptığı açıklamada, vatandaşların huzuru ve güveni için ekiplerin görevi başında olduklarını kaydederek yeni yıllarını kutladı. Vali Su, “Yeni yıla girmeye saatler kala jandarma ve emniyet noktalarımızı ziyaret ettik ve yeni yıllarını kutladık. Güvenlik güçlerimiz vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde geceyi geçirmeleri için bütün tedbirleri aldık. İlimiz genelinde vatandaşlarımız huzur ve sağlıkla bu geceyi geçirmeleri için diğer tüm kurumlarımız da da tedbirleri aldık. İnşallah vatandaşlarımız huzur içerisinde yılbaşını geçirmiş olacaklar. Ben buradan hem emniyet hem de jandarmadaki görevli arkadaşlarımıza hem de diğer tüm kurumlarımıza da bu gece görev yapan personellere huzurunuzda teşekkür ediyorum. Herkesin yeni yılını kutluyorum, şuana kadar hiçbir olumsuzluk yok, ilimizde tüm güvenlik kuvvetlerimiz görevlerinin başındalar” dedi.