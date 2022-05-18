Diyarbakır’da yasa dışı silah ticareti operasyonu

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yasa dışı silah ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik yaklaşık 4 ay süren geniş çaplı ve titiz çalışmaları neticesinde, Sur ilçesinde bulunan kaçak silah atölyesi ve av bayisinde ruhsatsız silah imal edildiği tespit edildi. Atölyeye düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Sur ilçesinde 4 ay süren titiz çalışmalarda kaçak silah atölyesi tespit edilerek operasyon yapıldı. Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alınırken, 20 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet seri numaraları silinmiş faturasız kuru sıkı tabanca, 10 adet AK-47 marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 132 adet şarjör, 1 adet av tüfeği, silah imalatında kullanılan bir pres makinesi, kaynak makinesi, mengene, matkap, torna makinesi, taşlama makinesi, fırınlama makinesi, çok sayıda tabanca tamirinde ve yapımında kullanılan malzeme ile 9 bin 435 TL para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

(AKK-Y)