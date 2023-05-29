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Diyarbakır’da yakalanan firari hükümlü tutuklandı
Diyarbakır’da hırsızlık suçları bulunan firari hükümlü, jandarma işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Asayiş 29.05.2023, 12:50
Diyarbakır’da hırsızlık suçları bulunan firari hükümlü, jandarma işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşyaları çalma ve çeşitli suçlardan aranması olan, kesinleşmiş 15 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunun Y.Y., Diyarbakır İl Jandarma ve Eğil İlçe Jandarma ekipleri tarafınca yapılan operasyonla yakalandı. Firari hükümlü, jandarma işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.