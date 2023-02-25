Diyarbakır’da vatandaş, binasındaki eşyanın tahliyesini istiyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’da 7 bina çökerken binlerce binada ise hasar oluştu. Vatandaş, binada bulunan eşyalarının tahliyesini istiyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle Diyarbakır’ın merkez ilçelerinde binlerce binada hasar meydana geldi. Depremin şiddetiyle merkez Bağlar ilçesinde Serin-2 Apartmanı yıkılırken, Serin-1 Apartmanı için ise bina sakinleri tarafından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acil yıkım kararı verildiği söylendi.

Bina sakini Avukat Muhammet Can Kocakap, yetkililere yıkım kararı verilen Serin-1 Apartmanı için sadece eşyalarının tahliye edilmesi talebinde bulundu.

Kocakap, “Binamız acil yıkılacaklar listesine alındı. Bu kararı 12 Şubat’ta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından öğrendik. Aynı gün hemen itirazda bulunduk, akabinde 13 Şubat’ta yıkım kararı verildi. Yıkım kararına ilişkin tebliğ muhtara yapıldı. Biz 15 Şubat’ta idari işlemlerin durdurulması talebiyle idare mahkemesine dava açtık. Bu dava neticesinde Çevre Şehircilik ve Valilikten burayla ilgili belge istendi. Ama çevre ve şehircilik herhangi bir belge sunamadı. Akabinde bize 30 dakikalık tahliye izni verildi. Bu zaman zarfında yaklaşık 10 daire tahliyesini sağladı. Geri kalanlar normal şartlarda bir sonraki gün devam edecekti. Akşamı deprem olduktan sonra sabah geldiğimizde bize buradan eşya taşınmayacağı tekrar iletildi. Akabinde delil tespit davası açtık” dedi.

Üniversiteden mühendislerin binada incelemelerde bulunduğunu söyleyen Kocakap, “Yetkililerden hem mahkemenin sonucunu beklemesini istiyoruz, hem eşya tahliyemizin devam etmesini istiyoruz. Üniversiteden yetkili kişiler gelip kolon ve kirişleri inceledi, ciddi bir hasarın olmadığını ve eşyaların tahliye edilebileceğini söyledi. Öncelik amacımız eşyalarımızın tahliyesine devam edilmesine izin verilmesidir. Bina sakinleri ve dükkan sahipleri şu anda mağdur durumdadır” ifadelerinde bulundu.

Mühendislerin bina için öngördüğü hasarın orta hasar olduğunu belirten bina sakini Dr. Sait Acar ise şunları kaydetti:

“Binamızla ilgili yürütülen süreç, çıkmaz hale girdi. Hocalarla birlikte aşağıda durum değerlendirmesi yapıldı. Ne aşağıda, ne de yukarıda kolon ve kirişlerin herhangi bir problemin tespiti olmadı. Mühendislerin bina için öngördüğü orta hasarlı olabileceğidir. Fakat çevre ve şehircilik ile valilik alelacele bir karar alıp binamızı acil yıkılacak listesine dahil etti. Bizim de herhangi bir oturma talebimiz olmadığı halde, isteğimiz en azından eşya tahliyesinin yapılması açısından bize destek olmalarıydı. İçeride ziynet eşyaları ve büro eşyaları olan mağdurlar da var. Aynı zamanda maddi ve manevi değeri yüksek eşyalar bulunmaktadır. Bu açıdan yetkililerden kolaylık sağlamasını bekliyoruz.”