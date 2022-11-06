Diyarbakır’da uyuşturucudan finans sağlayan terör örgütüne darbe

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi kırsalında 50 ayrı noktada 222 bin kök kenevir, 47 bin kök skunk, 1 ton 950 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Komando timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı olarak icra edilen "Eren Abluka Sonbahar Kış-3 Şehit Şükrü Ceylan Operasyonu" çerçevesinde Lice kırsalında önceden tespit edilen 50 farklı noktadaki arazi arama tarama faaliyetinde 222 bin kök kenevir, 47 bin kök skunk, 750 kilogram toz esrar, 1 ton 200 kilogram kubar esrar ve 1 adet av tüfeği ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.