Diyarbakır’da uyuşturucu tacirlerine darbe: 157 kilo skunk ele geçirildi

Diyarbakır’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon sonucunda 157 kilogram 350 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini bildirdi. Paylaşımda, "Kökünü kurutana kadar devam. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğümüzce; bir araçta yapılan aramada 157 kilo 350 gram skunk ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.