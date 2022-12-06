Diyarbakır’da uyuşturucu tacirine 11 yıl 2 ay hapis cezası

Diyarbakır’da ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan aranan şahıs, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu çerçevede Kayapınar ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma” suçundan hakkında 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. isimli şüpheli yakalanarak adli makamlarca tutuklandı.