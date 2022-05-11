Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince gerçekleştirilen operasyonda, adli makamlarca da "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan aranan Z.A. (34) yakalandı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan Z.A., işlemler için Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Adresteki aramalarda, 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.