Diyarbakır’da uyuşturucu denetimi

Diyarbakır’ın en büyük dinlenme ve yaşam alanlarından olan Koşuyolu Parkında uyuşturucu denetimi gerçekleştirildi.

Diyarbakır’da son dönemlerde artan şikayetler üzerine emniyet ve belediye zabıta ekiplerinin katılımı ile park ve yaşam alanlarında uyuşturucu denetimleri başlatıldı. Vatandaşların şikayeti üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda başlatılan çalışmaya Bağlar Belediyesi ve emniyet ekipleri destek verdi. Emniyet ve zabıta ekiplerinin katılımı ile Koşuyolu Parkı içinde uyuşturucu madde denetimi gerçekleştirildi. Parkın içindeki her yeri didik didik arayan ekipler, zehir tacirlerini bulmaya çalıştı. Yapılan çalışmalarda park içerisinde uyuşturucu maddelerine ve bu işle ilgisi olan kimseye rastlanılmadığı kaydedildi.

Mahalle aralarından sonra park ve dinlenme alanlarında da uyuşturucu satışları yapılarak toplumun huzurunun bozulduğuna dikkat çeken vatandaşlar, kurumların işbirliğiyle başlatılan denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.