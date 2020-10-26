Diyarbakır’da traktör ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Diyarbakır-Mardin karayolunda traktör ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır-Mardin karayolunda meydana geldi. Mardin istikametine seyir halinde olan minibüs, önündeki traktörün römorkuna çarpıp yoldan çıkarak takla attı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör de ön tekerlekleri yerinden çakarak savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.