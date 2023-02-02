Diyarbakır’da trafik kazası: 6 yaralı

Diyarbakır’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Ayşenur Zarakoğlu Caddesi’nde sürücüleri öğrenilmeyen 21 ACH 843 plakalı otomobil ile 31 VS 921 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentte bulunan hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.