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Diyarbakır’da trafik kazası: 5 yaralı
DİYARBAKIR’DA HATALI SOLLAMA FELAKETE SEBEP OLDU, 5 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 29.08.2020, 00:05
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Diyarbakır’da hatalı sollama nedeniyle meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 71 AT 333 plakalı otomobil hatalı sollama yaptığı esnada soldan gelen 61 FC 958 plakalı ticari araçla çarpıştı. Çarpışma etkisiyle savrulan 2 araçta 5 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. Öte yandan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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