Diyarbakır’da trafik kazası: 4 yaralı
DİYARBAKIR’IN HANİ İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARACIN KAZA YAPMASI SONUCUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, 4 KİŞİ YARALANDI. YARLILAR, HANİ İLÇESİ İLE DİYARBAKIR’DA BULUNAN HASTANELERE SEVK EDİLEREK TEDAVİ ALTINA ALINDILAR.
Diyarbakır’ın Hani ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Diyarbakır’ın Hani ilçesi Gürbüz Mahallesi civarında meydana geldi. Hani ilçesinden Diyarbakır’a doğru seyir halinde bulunan 34 UH 6587 plakalı Ford Tourneo marka hafif ticari araç, Gürbüz Mahallesi civarında sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Diyarbakır ve Hani’de bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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