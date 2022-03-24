Diyarbakır’da trafik kazası: 3 yaralı

Diyarbakır’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Diyarbakır-Elazığ yolu 50 metrelik yolu birbirine bağlayan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen 45 ACA 88 plakalı araç kavşağa geldiği sırada fren alamayınca kavşak içerisinde bulunan 21 DY O68 plakalı Opel marka otomobile çarparak refüje uçtu. Kazada 3 kişi yaralanırken çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden yaptıktan sonra en yakın hastane götürerek tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili polisin incelemesi sürüyor.